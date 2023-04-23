عودة قوية لأفلام الرعب الأجنبية بموسم عيد الفطر

عقب انتهاء شهر رمضان، الذي ينصب خلاله التركيز على عدد كبير من الأعمال التليفزيونية التي تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة، تعود صالات السينما لفتح أبوابها من جديد بعرض مجموعة متنوعة من الأفلام الأجنبية التي تدخل في منافسة قوية مع عدد مختلف من الأفلام المصرية الجديدة التي يتم عرضها بداية من عيد الفطر المبارك.

تأتي قائمة أفلام عيد الفطر الأجنبية على رأس اهتمامات العديد من الجماهير، الذين يفضلون تلك النوعية من الأعمال السينمائية، ولذلك تحرص العديد من دور العرض على إتاحة التنوع في الأعمال السينمائية لإرضاء جميع الأذواق.

ومع طرح عدد من أفلام الرعب المصرية في دور العرض المصرية، يتزامن عرض عدد من أفلام الرعب الأجنبية أيضًا خلال فترة العيد، ومن المتوقع طرح هذا النوع في شهر مايو المقبل.

ومن أبرز أفلام الرعب المتواجدة في الصالات خلال فترة عيد الفطر فيلم "Sound of Silence" للمخرج ألكسندر أنتوناتشي، وتدور أحداثه عندما تنتقل (إيما) إلى منزل عائلتها بإيطاليا إثر نقل والدها إلى المستشفى، ولكن سرعان ما تواجه (إيما) كيانًا شريرًا ذو صلة بجهاز راديو ملعون، مما يتوجب عليها اكتشاف السر المظلم المتسبب في تلك اللعنة لكي تنجو بحياتها.

ومن أبرز أفلام الرعب المتواجدة في صالات السينما الحالية فيلم "Winnie-the-Pooh: Blood and Honey" للمخرج ريس فريك ووترفيلد، تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب، يصبح الدب ويني وصديقه بيجليت في حالة غضب شديد حينما يتخلى عنهما كريستوفر روبن بالذهاب إلى الكلية، فينطلق الثنائي بارتكاب سلسلة من الجرائم الدموية.

ومن أبرز أفلام الرعب المعروضة ضمن موسم أفلام عيد الفطر فيلم Evil" Dead Rise" للمخرج لي كورنين. وتدور أحداثه بعد سنوات من القطيعة، يلتم شمل شقيقتين في ظروف مروعة، حينما تصعد شياطين تهدد حياتهما، ويجدا أنفسهما في معركة من أجل البقاء وفي مواجهة مع كابوس مرعب.

ويعود المخرج الشهير آري أستر بفيلم رعب جديد خلال شهر مايو، بعنوان "Beau is Afraid" من بطولة النجم خواكين فينيكس، ويتبع العمل قصة بو، والذي عاش طيلة حياته متأثرًا بعلاقته السلبية مع والدته، وحينما تموت الأخيرة، ينطلق في مغامرة إلى منزل الطفولة في رحلة مليئة بالمخاطر.

ونال أستر شهرة واسعة بأفلام الرعب عام 2018، بعد فيلمه "Hereditary"، ودارت أحداثه حول عائلة (جراهام) التي تشرع في كشف ألغاز موت جدتهم المنعزلة، والتي - حتى بعد رحيلها - تُلقي ظلالًا مُظلمة على الأسرة، خاصًة حفيدتها المراهقة صاحبة الجاذبية الاستثنائية (تشارلي). يتلاشى السلام من محيط الأسرة بعد سيطرة الرعب القاتم عليهم؛ مما يدفع الأم إلى الغوص في عالم أكثر إظلامًا للهروب من مصيرهم الحالك الذي توارثوه.

وفي العام التالي قدم فيلم "Midsommar"، ودارت أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء الأمريكان يسافرون إلى السويد من أجل زيارة المعقل الريفي لمهرجان يقام في منتصف فصل الصيف، وما يبدو أنه فرصة في سبيل الاسترخاء، فإنه يتحول إلى كابوس ملؤه الهلاوس، خاصة بعد استهداف بعضهم من زعماء طائفة وثنية.

ومن أفلام الرعب المقرر طرحها خلال الشهر المقبل "The Pope's Exorcist" للمخرج جوليوس أفري. تدور الأحداث في إطار من الرعب والتشويق، يتناول العمل القصة الحقيقية للأب جابريال أمورث، والذي كرس وقته لطرد الأرواح الشريرة في الفاتيكان، وخاض العديد من القصص الغريبة والمرعبة.