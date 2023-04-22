5 أسباب دعمت فيلم "ابن الحاج أحمد" في معركة شباك التذاكر خلال العيد

حقق فيلم “ابن الحاج أحمد” إيرادات أول يوم العيد بمليون وأربعمائة الف جنيه في شباك التذاكر المصرية، محتل المركز الثاني بعد فيلم “هارلي” لمحمد رمضان، وخلال السطور التالية نرصد 5 أسباب لنجاح العمل..



1- أول بطولة منفردة لشيكو

فيلم ابن الحاج أحمد هو أول بطولة منفردة لشيكو بعد ما قدم أعمال ناجحة مع أحمد فهمي وهشام ماجد كان آخرها فيلم الحرب العالمية التالتة، وايضا أعماله مع هشام ماجد مثل أفلام حملة فريزر وقلب أمه ومسلسل اللعبة في 3 مواسم وفي انتظار الموسم الرابع.



٢- أول بطولة سينمائية لمربوحة

الفنانة رحمة أحمد قدمت مجموعة أعمال مسرحية أهمها مشاركتها في أعمال أمين وشركاه مع النجم احمد أمين قبل انضمامها لمسلسل الكبير أوي في الموسم السادس والموسم السابع وتحقيقها نجاح كبير بشخصية مربوحة زوجة الكبير، وفيلم ابن الحاج أحمد هو أول بطولة سينمائية لها.



٣- معتز التوني

المخرج معتز التوني قدم مجموعة مميزة من الأعمال الكوميدية في السينما والتلفزيون كان أولها فيلم سمير وشهير وبهير مع الثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي، و أفلام أخرى مثل مراتي وزوجتي وكابتن مصر، وكلب بلدي، وجحيم في الهند، وقدم مسلسلات ناجحة مثل لهفة مع النجمة دنيا سمير غانم، وهربانة منها مع النجمة ياسمين عبد العزيز وآخرهم مسلسل اللعبة الذي حقق نجاح كبير في مواسمه التلاتة الأولى وفي انتظار عرض الموسم الرابع.

٤- فريق العمل

فيلم ابن الحاج أحمد يضم عدد كبير من النجوم بالإضافة لبطل الفيلم النجم شيكو يوجد ايضا سيد رجب وصبري فواز ومحمد لطفي وعايدة رياض، ومن النجوم الشباب رحمة أحمد ومصطفى غريب.

5- جرعة كوميديا وتشويق ومطاردات

الفيلم يقدم جرعة كوميدية متنوعة بتمتزج فيها الكوميديا بالتشويق وتدور أحداث حول شلتة أو أحمد ابن الحاج أحمد صبي البقال الذي يقع في مواقف صعبة وكوميدية كثيرة ويتورط مع عصابة كبيرة يتزعمها النجم محمد لطفي، وبالإضافة للكوميديا يوحد مطاردات ومواجهات مشوقة وكوميدية طول أحداث الفيلم.