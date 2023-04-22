الأهلي يضرب الرجاء بثنائية ويضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا "صور"

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا مهما على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي محمد عبدالمنعم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وحمدين فتحي في الدقيقة 85 .

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب في المغرب يوم السبت المقبل لحسم الفريق المتأهل لنصف النهائي الأفريقي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة الرجاء المغربي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومروان عطية.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمود كهربا وحسين الشحات.



وجاء تشكيل الرجاء كالتالي:

حراسة المرمى : أنس الزنيني

خط الدفاع : جمال حركاس ومرواني الهدودي ومحمد الناهيري ومحمود بنتايج خط الوسط : روجر اهولو ووليد صبار ومحمد زريدة وزكريا الهابطي.

خط الهجوم :يسري بوزوك وحمزة خابا.

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