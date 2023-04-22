عرض مجموعة من المجوهرات الأكثر قيمة في العالم في لندن

ستُعرض مجموعة المجوهرات الخاصة الأكثر قيمة في العالم في لندن، اعتبارًا من يوم السبت، وذلك قبل المزاد الخيري الذي يُتوقع أن يحطم الأرقام القياسية بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فتتألف المجموعة من أكثر من 700 قطعة من المجوهرات جمعتها الملياردير النمساوي الراحل هايدي هورتن، وجُمعت في جولة حول العالم تشمل نيويورك وسنغافورة وتايبيه ولندن. سيتم عرض بعض القطع العلوية في صالة مزادات سانت جيمس في وسط لندن من السبت إلى الأربعاء.

تضم المجموعة خاتمًا من الذهب الأبيض والألماس، مرصعًا بحجر "سنرايز روبي"، وهو أغلى الأحجار الكريمة غير الماسية في العالم، والذي اشتراه هورتن مقابل 30.4 مليون دولار في مزاد قبل ثماني سنوات.

ويُصف الياقوت النادر الذي يبلغ وزنه 25.59 قيراطًا بأنه "كنز فريد من نوعه في الطبيعة"، ومن المتوقع أن يتم بيعه بسعر يتراوح بين 15 و 20 مليون دولار.