جولة لوزير القوى العاملة لتهنئة العاملين بالوزارة بعيد الفطر

قام وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،اليوم الأربعاء ، بجولة في مبنى الوزارة ،التقى خلالها بالعاملين بالديوان العام ،داخل مكاتبهم ،مقدما لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، متمنياً ان يعيده الله عليهم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات

وأكد شحاتة على أهمية العمل والاجتهاد من أجل تحقيق خطط الوزارة وسياستها فى توفير أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وتفعيل كافة آليات العمل والارتقاء بمنظومته الرقمية التى تسعى الوزارة لتحقيقها فى إطار إستراتيجية مصر للتحول الرقمى والتنمية المستدامة 2030 .

وحث "الوزير" كافة العاملين داخل ديوان عام الوزارة على استمرار الجهد والعطاء ، خاصة وأن هذه المناسبة ترسخ فى النفوس قيم العمل الجاد وحسن الجزاء ، وذلك لتحقيق رؤية ورسالة الوزارة فى مختلف مجالات العمل سواء فى التشغيل وتوفير فرص العمل ، والتدريب المهنى ، والسلامة والصحة المهنية وغيرها من الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة للوطن والمواطن.

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