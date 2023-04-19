نائب التنسيقية: مصر بذلت جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة الروسية الأوكرانية

ثمن النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن بمواصلة الجهود المكثفة،الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وتخفيف حدتها على المواطنين.

وقال بدوي في بيان صادر عنه أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذت خطوات عدة لاحتواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، من أجل تخفيف وطأة الحرب والتي لا يعرف احد موعد انتهائها وما قد تسببه من أزمات أخرى.

وأكمل نائب التنسيقية أن خطوات مصر لاحتواء الأزمة الروسية الأوكرانية، تمثلت في اللجوء لأسواق بديلة لاستيراد الحبوب وتعزيز السياحة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ناهيك عن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الدولة وجذب الاستثمارات من مختلف الدول.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه على الرغم من تكبيد الحرب الروسية الأوكرانية موازنة الدولة المليارات، إلا أنها لم تتوانى عن تقديم الدعم الكامل للمواطنين خاصة الأكثر احتياجا ليعيشوا حياة كريمة.