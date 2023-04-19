غدًا.. ختام دورة المرج الرمضانية بحضور نجوم الرياضة ورجال السياسة

تختتم مساء غد الخميس بملاعب سيد جلال الدورة الرمضانية الكبرى بمنطقة المرج التى شارك فيها 45 فريقا على مستوى مواليد 2008 و 2010 .

ومن المقرر أن يحضر حفل الختام والمباراة النهائية لمواليد 2008 و 2010 عدد كبير من نجوم الرياضة والسياسة والبرلمان يتقدمهم سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والاعلامين والرياضين

وكانت اللجنة الفنية المكونة من نجوم النادي الأهل قد اختارت ٣٠ لاعبا من اللاعبين المشاركين فى البطولة للخضوع لاختبار خاصة بقطاع الناشئين داخل النادي خلال المرحلة المقبلة بعد تألقهم خلال فعاليات الدورة.

من جانبه أكد سيد جلال رئيس اللجنة المشرفة على البطولة أن الدورة حققت الهدف منها اقامتها باختيار أفضل المواهب للاختبار فى النادي الأهلي مشيرا الى أن مصر بها الاف من المواهب التى تستحق وتحتاج للرعاية من أجل تأهيلها وثقلها بالشكل الصحيح .

وأوضح سيد جلال ان اللجنة المنظمة حرصت على دعوة اكثر من ٤٥ فريقا للمشاركة فى بداية من أجل إتاحة الفرصة أمام اللاعبين الموهوبين لتقديم موهبتهم فى الدورة امام الجان الفنية من الأندية المختلفة فى مقدمتهم النادي الاهلى تمهيدا للانتقال إليهم مشيرا إلى أن اختيار ٣٠ لاعبا للاختبار فى الأهلي هو نجاح كبير للغاية.

وأكد سيد جلال أن مصر بها العديد من اللاعبين المميزين فى تلك المراحل السنية ويحتاجون فقط لم يكتشفهم لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل الصحيح.

وشهدت البطولة حضور العديد من القيادات الرياضية والبرلمانية فى مقدمتهم سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة بالإضافة إلى عادل قبيس امين حزب مستقبل وطن المرج وعدد كبير من النواب والاعلامين والرياضين.

وتصل مجموعة جوائز الدورة الي 135 ألف جنيها مقسمه علي 6 فرق الاوائل من مواليد 2008 و2010 بجانب العديد من الجوائز العينيه .