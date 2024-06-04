توقف في خدمات بعض المستشفيات في لندن بسبب هجوم إلكتروني

تسبب هجوم إلكتروني على أحد الموردين الرئيسيين للخدمات الصحية في بريطانيا، في إلغاء بعض المستشفيات الكبرى بالعاصمة لندن بعض العمليات الجراحية، وكذلك عمليات نقل الدم.

ووفقًا لمذكرات داخلية نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الجهات التي طالها الهجوم هي هيئة "سينوفيس"، مستشفيات "كينغز كوليدج" و"جايز" و"سانت توماس" في وسط العاصمة البريطانية.

وفي هذا السياق، أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة "غايز أند سانت توماس"، إيان أبس، مذكرة أكد فيها تعرض أبرز شركائه في علم الأمراض (سينوفيس) لهجوم إلكتروني كبير في وقت سابق من اليوم، مشيرًا إلى أن المشكلة لم يتم حلها بعد.

وأضاف أن الهجوم أثر بشكل كبير على تقديم الخدمات، وخاصة عمليات نقل الدم بشكل خاص، مشيرًا إلى أن بعض الأنشطة ألغيت أو أعيد توجيهها إلى مقدمي خدمات آخرين.

وفي سياق ذي صلة، كشفت مصادر رفيعة المستوى لمجلة الخدمات الصحية "HSJ"، أن الهجوم تم باستخدام برامج الفدية وهي نوع من البرامج الفيروسية.