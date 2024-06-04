استعدادًا لافتتاحه.. المخرج شادي سرور يجري بروفات مكثفة لعرض "العيال فهمت"

يجري المخرج شادي سرور، بروفات مكثفة للعرض المسرحي "العيال فهمت" على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد، استعدادا لافتتاحه في عيد الأضحى المبارك 2024.

"العيال فهمت" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وهي مسرحية كوميدية موسيقية، تلقي الضوء على الفجوة بين الأطفال.

عرض "العيال فهمت" من بطولة الفنانين: رنا سماحة، وعبدالمنعم رياض، وإيهاب شهاب، ورانيا النجار، إلى جانب مشاركة فناني فرقة المسرح الكوميدي، كتابة وأشعار طارق علي، وإخراج شادي سرور.

وقد اعتذر الفنان تامر فرج، عن مشاركته بعرض "العيال فهمت" بعد إجراء عدة بروفات والتحضير له، وذلك نظرا للمعوقات البيروقراطية والمضايقات الإدارية التي طالما تحملها من مسرح الدولة ولم يعد باستطاعته تحملها أكثر من ذلك، متمنيا التوفيق للعرض وصنَّاعه.