مراسم انتهاء دورة رمضانية بـ "قرية قافلة" في البحيرة.. صور

أقام منظمي الدورة الرمضانية علي ملعب "أحمد رشاد"، بقرية قافلة التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، مراسم ختام الدورة على طريقتهم الخاصة من خلال تصوير سيشن لجوائز البطولة التي ستقام المباراة النهائية أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال منظمو البطولة، إنه تم شراء جوائز البطولة عبارة عن كرة ذهبية وقفاز ذهبي وكأس البطولة، مشيرين إلي أن الهدف من تصوير الجوائز والفوتو سيشن بهذه الطريقة هو إبراز تراثنا كفلاحين وريف، وأن نتشرف بأهالينا الفلاحين الطيبين، وهم يوزعون الجوائز على الفريق الفائز في البطولة في أول أيام العيد.

وشهدت محافظة البحيرة، إقامة العديد من الدورة الرمضانية التي شارك فيها عدد من نجوم الدوري الممتاز والمحترفين الأجانب خلال هذا العام.