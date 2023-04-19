«الكهرباء»: تكثيف العمل للانتهاء من مشروعات المخطط الاستراتيجى لتنمية سيناء

اكدت وزارة الكهرباء أن قطاع الكهرباء تمكن من توفير التيار لكافة مواطنى سيناء والمشروعات التنموية بها وان نصر اكتوبر كان البداية لإقامة شبكة كهرباء عملاقة فى منطقة البحر الأحمر ومحافظات القناة وسيناء وأن هذه الشبكة مكنت من توفير احتياجات المشروعات التنموية والسكانية فى كافة أنحاء الجزيرة وأن القطاع قام بالعديد من المشروعات على أرض سيناء.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة انه جارى استكمال تنفيذ 92 مشروعا لتلبية المخطط الاستراتيجى لتنمية سيناء وان استثمارات قطاع الكهرباء لتنمية شبه الجزيرة تجاوزت 60 مليار جنيه، مؤكدا تكثيف العمل للانتهاء من مشروعات المخطط الاستراتيجى لتنميتها واستكمال تنفيذ اعمال المرحلة الاولى؛ بإجمالي استثمارات للتغذية الكهربائية المطلوبة ضمن الخطة الاستراتجية للدولة لهذا الغرض بحوالي 1.640 مليار جنيه.

وأوضح أن المشروعات الجارى تنفيذها لدعم شبكة كهرباء سيناء حيث تم اطلاق العمل لتنفيذ المرحلة الاولى من الخطة الاستراتجية لدعم الشبكة القومية بسيناء لتحقيق اهداف الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بها واتاحة متطلبات كافة المشروعات التنموية والاستثمارية.

وأشار الوزير إلى أنه يجرى تنفيذ محطتي محولات المساعيد جهد 220 كيلوفولت والشيخ زويد وكابلات بطول 43 كيلومترا لربطهما بالشبكة القومية إلى جانب مشروعات ربط مناطق سيناء غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية الموحدة و رفع القدرة المطلوبة لتغذية مدينة العريش ورفع كفاءة محطة الوحشى وغيرها بالاضافة الى الاستثمارات المخصصة من شركة القناة لتوزيع الكهرباء لمشروعات الشبكات الداخلية للمدن والقرى وغيرها وأنه تم توصيل التيار لتجمع قرية الصيادين بمنطقة غزوان ببئر العبد ولمحطة معالجة مياه رفح الجديدة توصيل التيار لعدد 5 محطات صرف صحي داخل مدينة بئر العبد وتم تغذية موزعات الشيخ زويد والوحشي من محطة محولات الشلاق الجديدة.

وأضاف الوزير أنه تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية مشروع حياة كريمة المرحلة الأولي بمركز القنطرة شرق تم تنفيذ اعمدة منخفض بعدد ٨٨٦ عمود وكابلات جهد متوسط بطول ١٢ كم، اعمدة جهد متوسط بعدد ١٠٤ عماويد انشاء ٣١ قاعدة خرسانية لكشك.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس سامى ابووردة رئيس شركة توزيع كهرباء القناة انه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال توسيع واحلال ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية بمحافظة شمال سيناء وتحسين الخدمة للمشتركين البالغ عددهم 165 الف مشترك بإستثمارات تصل إلى 150 مليون جنيه لتصل اجمالى الاستثمارات التى خصصتها الدولة للمحافظة خلال السنوات الاخيرة الى اكثر من مليار جنية بالاضافة الى اطلاق العمل لاقامة محطتى محولات العبد والشيخ زويد بتكلفة تبلغ مليار و 600 مليون جنية

واكد رئيس شركة القناه وجود فائض يبلغ اكثر من 300 ميجاوات بشبكة كهرباء جنوب سيناء واكثر من 100 ميجاوات فى شمال سيناء وانة تم توصيل التيار الكهربائى ل 18 تجمع بدوى على مستوى مناطق سيناء لتوطين الاهالى ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم مشيرا للانتهاء من توصيل التيار الكهربائى لجميع الابار الارتوازية فى سيناء وكذلك مشروعات الرى وبرامج الدولة للاستصلاح والزراعة بها.

وأشار إلى إعطاء الأولوية للمشروعات التى تخدم المواطنين خاصة تحلية المياة والصرف الصحى وأنه تم توصيل التيار إلى محطات تحلية مياه فى العريش وحدها بطاقة تصل لأكثر من 25 ألف متر مكعب يوميا إلى جانب المشروعات التنموية بشرق التفريعة وإطلاق التيار لمحطة مياة الطور و8 آلاف وحدة إسكان ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية التى تنفذها الشركة باستثمارات تبلغ 430 مليون جنيه ومصانع الرخام العملاقة فى راس سدر ووسط سيناء وأنه تم توصيل التيار الكهربائى لـ76 منزل بقرية الجوفة بالجدى بشمال سيناء وللمشروع القومى ابنى بيتك. ومشروع تغذية مدينة رفح الجديدة وتم إحلال وتجدي- 6 موزعات جهد متوسط- 300 محولات وأكشاك قدرات مختلفة- 36 سكينة هوائية جهد متوسط 22 وحدات ربط حلقى جهد متوسط 1005 عامود هوائى جهد متوسط 125 كم خطوط هوائية جهد متوسط.