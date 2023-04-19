السفير خطابي يؤكد أهمية وجود إعلام عربي فاعل وتعددي ومنفتح

أعرب السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية عن تقديره وامتنانه لوسائل الإعلام العربية عما تقوم به من دور في تداول ونشر المعلومات، وتنوير الرأي العام، وإسهام فعال في البناء الوطني والتنموي، فضلا عن الدفاع على القضايا العربية وفي صدارتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان له بمناسبة يوم الإعلام العربي الذي يصادف 21 أبريل من كل سنة تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام

وأكد السفير أن هذا الاستحقاق الإعلامي يأتي في سياق إقليمي مشوب بتحديات جسيمة، واستمرار التصعيد بالأراضي الفلسطينية بما في ذلك بالقدس المحتلة في ظل التجاوزات الاسرائيلية المستفزة، والانتهاكات السافرة لحقوق الانسان، والتضييق بأبشع الاساليب والقيود الرقابية المفروضة على الإعلام الفلسطيني ووسائل التواصل الاجتماعي لحجب وتشويه الحقائق.



وأضاف أن قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية يبذل، بتوجيه من الأمين العام، قصارى الجهود بالتعاون الكامل مع الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات المهنية التي تعمل تحت مظلة الجامعة العربية من أجل ترسيخ حيوية العمل الإعلامي المشترك وإعطائه مضمونا ملموسا وخلاقا يمتلك مقومات ودعامات إعلام متفاعل و تعددي ومنفتح على محيطه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، يرتكز على مبادئ الحرية والموضوعية و الالتزام القانوني والاخلاقي بميثاق الشرف الإعلامي العربي ، فلا يجوز باسم الحرية تحويل الحقل الإعلامي والرقمي لفضاء ملوث بخطابات التشهير والتمييز والتضليل والتطاول على حقوق الآخرين فرادى وجماعات.



وفي نفس السياق، ذكر السفير خطابي أن جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الكفاءات والنهوض بالخدمات الاعلامية في الدول الاعضاء خصصت برسم سنة 2023 للأعمال الابداعية المكتوبة والإذاعية والتلفزيونية والرقمية المتعلقة "بالأعلام البيئي "التي تروم إبراز إسهامات الإعلام في تحقيق أهداف الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030 دعما للخطط وبرامج العمل الوطنية والاقليمية، مشيرا الى أن لجنة التحكيم تجتمع قريبا للبت في الترشيحات المقدمة تمهيدا لتسليم الجوائز للشخصيات والمؤسسات الفائزة برعاية دولة الكويت، وذلك على هامش الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب في شهر يونيو القادم بالرباط.