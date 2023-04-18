ملخض الحلقة 27 من مسلسل جميلة

عرض مساء اليوم الثلاثاء، الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "جميلة"، والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.



شهدت الحلقة العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.



أبرز المشاهد

تبدأ الأحداث بمواجهة جميلة والدتها بما اكتشفته وتطلب منها ان تخبرهم حقيقتها، تعترف شهيرة لأبنائها انها صباح متولي الحسيني وأنها والدتهم جميعًا، وتحكي لهم سرها التي حاولت ان تخفية طوال السنوات الماضية، وهي صباح فتاة بسيطة من محافظة سوهاج، تزوجت بعد إتمام الشهادة الإعدادية من رجل فقير يدعى سعيد رمضان وهو والد أكرم الذي قتل بسبب الثأر.

هربت صباح على مصر قاصدة خالها ومعها ابنها الرضيع أكرم، قابلت صباح ابن عمها رجب وتزوجته وانجبت منه ابنتها أية اثناء سفره للعراق الذي طال وطلب صاحب العمارة وزوجته من صباح ان ترحل نظرًا لعدم قدرتها على خدمة العمارة بالكامل، تتذكر شهيرة مع ابنائها كيف "جاعت ومدت يدها وخدمة بالمنازل" حتى التقت بسالم الألفي، وتؤكد لهم أنه حاول الوصول لرجب ولكنه لم يجده، طلب سالم لصباح الطلاق من المحكمة، قام بتزوير الأوراق الرسمية، وعلمها وقام بشراء شهادة الدكتوراه الخاصة بها، وأنجبت منه جميلة وعادوا جميعًا لمصر بعد غربة استمرت 18 عام وبنى لها مدرسة وتؤكد لهم شهيرة أنه لم يفرق بين تربية أحد من أولاده.



تسأل جميلة والدتها لماذا وافقت منذ البداية على التزوير وانتحال صفة غير صفتها، تتهم جميلة والدتها أنها الوحيدة التي كانت تعرف لماذا لم يكتب والدها شئ من الميراث كما فعل مع اخوتها، تحاول شهيرة إلقاء اللوم على سالم الالفي ولكن جميلة تخبرها انه مات، تدرك أية لماذا طلقها شريف.



تخبرهم جميلة انها تنازلت لهم عن الميراث من اليوم الثاني وتحتضن جميلة اخواتها وتؤكد لوالدتها انها ستظل أمها وتقبل شهيرة يدها ويد أية وأكرم، تطلب أية من والدتها رؤية والدها الحقيقي رجب.



يتعرض رجب للقتل، تخبر جميلة زياد بكل الأحداث ويحاول تدارك الأمر رغم صعوبته، تذهب أية لرؤية والدها ولكن زوجته تخبرها انه قتل، تلوم شهيرة طارق لقتله رجب وتدعي عليه وتخبره ان أبنائها علموا بكل شيء ولا داعي لقتله ولكنه يخبرها ان قتل بالفعل ويجب أن تدفع 20 مليون جنيه للقاتل، تقرر أية الإبلاغ عن قتل والدتها لوالدها، تزور مدرسة هشام جميلة وتخبرها ان الجنين التي تحمل به ابن هشام.



يحاول هشام الوصول لـ شيري والاعتذار لها، تذهب شيري لنرمين مهللة – تجد نرمين أمامها 4 سيدات احضرتهم شيري لضربها، تواجه جميلة هشام بكلام الممرضة ويؤكد لها انها حامل في ابنه.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.



وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.



أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن ومنهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.