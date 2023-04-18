جهود أممية مكثفة لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا

أكد عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أنه يواصل عمله لدعم البلاد في سيرها نحو إجراء الانتخابات خلال العام الحالي وتوسيع العملية السياسية لتشمل نطاقا أوسع من الأطراف الفاعلة.

وفي إحاطة قدمها اليوم الثلاثاء لمجلس الأمن الدولي، قال عبد الله باتيلي إنه يُشرك الأطراف الفاعلة الرئيسية من خلال دبلوماسية الوسيط المتنقل لتشجيع التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا الرئيسية التي تعيق إحراز تقدم بشأن الانتخابات.

ورحب الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالتزام الأطراف الفاعلة بشأن تحقيق تقدم بهذا الشأن ودعا إلى ترجمة هذا الالتزام إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن جهود الممثل الخاص تهدف، بالإضافة إلى التعجيل بإجراء الانتخابات، إلى تيسير اعتماد مدونة سلوك تُلزم جميع المرشحين والأطراف المعنية بالمشاركة في الانتخابات على نحو بنّاء والقبول بنتائجها.

وقال عبد الله باتيلي لمجلس الأمن الدولي، عبر دائرة اتصال مغلقة، إن مشاركة جميع شرائح المجتمع الليبي في الانتخابات وسماع أصواتهم أمر ذو أهمية قصوى لنجاح الانتخابات. وأكد أهمية أن تتيح الحملات الانتخابية فرصة للتنافس السلمي بين الرؤى والبرامج لا أن تكون فرصة لإثارة خطاب الكراهية والعنف.

ولتعزيز الاستقرار وضمان الأمن أثناء الانتخابات والفترة التي تليها، قال الممثل الخاص لأعضاء المجلس إنه قام أيضا في مارس الماضى بتيسير سلسلة من الاجتماعات في تونس وطرابلس وبنغازي وسبها جمعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والجهات الأمنية والعسكرية الليبية من الأقاليم الثلاثة في ليبيا.

وأشار الى إن قادة وممثلي الوحدات العسكرية والتشكيلات الأمنية العاملة في غرب ليبيا وشرقها وجنوبها أعربوا عن التزامهم بدعم الانتخابات بجميع مراحلها ونبذ العنف في جميع أنحاء البلاد واتخاذ خطوات عملية من أجل العودة الآمنة للنازحين والإفراج عن المحتجزين ومعالجة مسألة المفقودين في سياق المصالحة الوطنية.

وأضاف أن هذه المشاورات أثمرت عن قيام سلطات الجيش الوطني الليبي في 8 نيسان/ أبريل 2023 بالإفراج عن ستة محتجزين من غرب ليبيا في إطار تدابير بناء الثقة.

وتحدث الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا عن جهوده للضغط من أجل إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. وتطرق إلى المباحثات رفيعة المستوى التي أجراها في السودان وتشاد والنيجر لتأمين الدعم من السلطات في هذه البلدان.

وفي إحاطته إلى مجلس الأمن اليوم، دعا الممثل الخاص عبد الله باتيلي المجتمع الدولي إلى مواصلة التأهب والتيقظ لدعم الجهود الراهنة نحو إجراء الانتخابات، وأبدى التزامه بمواصلة مساعيه الحميدة لتيسير إحراز تقدم.

وشدد على ضرورة وفاء القادة الليبيين بالتزاماتهم وتلبية تطلعات الشعب لاختيار قادتهم هذا العام.