أمين عام "التعاون الخليجي" ووزير خارجية أذربيجان يبحثان هاتفيًا توطيد العلاقات الثنائية

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، اليوم /الثلاثاء/ خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف، أهمية توطيد العلاقات الخليجية الأذربيجانية بما يخدم المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه تم استعراض العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون وأذربيجان وسبل تعزيزها والوسائل الكفيلة لتنميتها وتطويرها في شتى المجالات لخدمة المصالح المشتركة وذلك على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس وأذربيجان عام 2013 بما في ذلك تفعيل مجالات التعاون كالاقتصاد والتجارة والسياحة والتعليم والطاقة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية.