رقم جديد فى انتظار صلاح أمام ليدز يونايتد

تتتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة وارقامها القياسية اليوم الأثنين، نحو ملعب "إيلاند رود"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، الذى يحل ضيفاً على نظيره ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ومن المقرر ان تشهد مواجهة اليوم بين ليفربول، وليدز يونايتد، رقما قياسيا جديدا للفرعون محمد صلاح، حيث يحتاج إلى تسجيل هدف في لقاء الغد، لينفرد بصدارة الأكثر تهديفا للريدز في شباك ليدز يونايتد خلال حقبة البريميرليج.

ويتساوى صلاح فى الأكثر تسجيلا فى شباك ليدز يونايتد بواقع 7 أهداف، مع روبي فاولر .

ويعتبر جوردون هودسون، أكثر من سجل لليفربول في شباك ليدز يونايتد (9 أهداف) ولكن في تاريخ الدوري ككل.

وشهد مؤخراً أن صلاح كان قد تفوق على فاولر، وأصبح الهداف التاريخي لليفربول في البريميرليج.

ويحتل ليفربول المركز ال8 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد ليدز في المركز ال16 برصيد 29 نقطة.