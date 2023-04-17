محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بزفتى

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في السابعة من اليوم الإثنين، عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى نهطاي، سندبسط ودمنهور الوحش، وذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وشملت الجولة تفقد ( مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، مركز تنمية الأسرة بنهطاي، محطة معالجة نهطاي، إلى جانب تفقد مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي ووحدة طب الأسرة بسندبسط واختتمت الجولة بتفقد محطة رفع دمنهور الوحش الرئيسية).

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ ٨٨٦ مشروع داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.