اتحاد الكرة لم يعلن عقوبة كهربا.. تعرف على السبب

كشف مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، السر وراء عدم إعلان الاتحاد حتى الآن عقوبة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، والتي تم إصدارها من قبل لجنة الانضباط، بالإيقاف لمدة 12 مباراة، والغياب عن النادي الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري أمام نادي الزمالك.



وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ"البوابة نيوز"، لم نُعلن حتى الآن أي قرار، بسبب عدم وصول أي قرار من قبل لجنة الانضباط بشأن محمود عبد المنعم كهربا حتى الآن، لذلك لم نُعلن، وفور وصول أي قرار من لجنة الانضباط لمجلس الإدارة سيعلنه المدير التنفيذي في أي توقيت، ولكن حتى اللحظة لم يصل لنا أي شيء.

وكانت مصادر في لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لمدة 12 مباراة بسبب شكوى نادي الزمالك.



وأمام اللاعب فقط أن يقوم النادي الأهلي بتقديم التظلم على عقوبته من أجل أن يوقف القرار خلال الفترة المقبلة لحين الفصل بشكل نهائي في التظلم.