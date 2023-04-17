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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصليب الأحمر: انتهاء ثاني أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن

نجاح عملية تبادل
نجاح عملية تبادل الأسرى
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم أمس الأحد، أن ثاني أكبر عملية لتبادل الأسرى بين طرفي الصراع في اليمن اكتملت بنجاح وشملت تبادل قرابة 900 أسير.

وتعد ثاني أكبر عملية من هذا النوع منذ اندلاع الحرب قبل ثماني سنوات، وهي خطوة مهمة لبناء الثقة وإحلال السلام في هذا البلد.

وقالت اللجنة في بيان لها، أمس الأحد، إنها انتهت من عمليات الإفراج بنجاح بعد ثلاثة أيام. وعمل الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر اليمني معا لإعادة نحو 900 محتجز سابق إلى عائلاتهم.

واعتبرت اللجنة هذه العملية بأنها "خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن".

واتفق الطرفان في مفاوضات جرت في سويسرا الشهر الماضي على إطلاق سراح 887 أسيرا والاجتماع مرة أخرى في مايو أيار لمناقشة الإفراج عن المزيد منهم.

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