الرئيس البرازيلي يقترح إنشاء تكتل نظير لمجموعة العشرين لمناقشة الأزمة الأوكرانية

اقترح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنشاء تنسيق مشابه لمجموعة العشرين لمناقشة الوضع بشأن الأزمة في أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وفي وقت سابق قال رئيس البرازيل في مؤتمر صحفي: "عندما حدثت أزمة اقتصادية في عام 2008، أنشأنا بسرعة مجموعة العشرين لمحاولة إنقاذ الاقتصاد.. الآن من المهم إنشاء مجموعة عشرين أخرى لإنهاء الحرب وإحلال السلام."

وقال الرئيس البرازيلي إن على الولايات المتحدة وأوروبا البدء في الحديث عن تحقيق السلام في أوكرانيا، وعدم تشجيع النزاع.

وفي مارس، ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، نقلا عن وزير الخارجية البرازيلي مورا فييرا، أن لولا دا سيلفا يريد اقتراح إنشاء "نادي سلام" بمشاركة الصين لحل النزاع في أوكرانيا.

وفي أواخر فبراير، دعا لولا دا سيلفا الدول غير المتورطة في النزاع في أوكرانيا إلى تحمل مسؤولية دفع المفاوضات لاستعادة السلام، وكذلك توفير "الحد الأدنى من الشروط" لروسيا لإنهاء هذه الأزمة.