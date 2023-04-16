مندوب السودان بالجامعة العربية: الجيش نفذ تحركات لدحر ميليشيا الدعم السريع

أكد السفير الصادق عمر عبدالله، مندوب السودان بالجامعة العربية، أن قوات الدعم السريع هي التي بدأت الهجوم على مقر سكن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالقيادة العامة للجيش، في التاسعة من صباح أمس، علمًا بأنه كان هناك اجتماع مقررًا له مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في ذات اليوم.

وأضاف «الصادق»، في كلمته بالاجتماع العاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث الوضع في السودان، التي نقلتها فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن الجيش السوداني تحرك لدحر الهجوم وطرد الدعم السريع الذي انتشر بكثافة في المؤسسات الحكومية كالإذاعة والتليفزيون والقصر الجمهوري ومطار الخرطوم، معتمدين على عنصر المباغتة وكانت القوات المسلحة لهم بالمرصاد وسيطرت على الأوضاع وطرد القوات المعتدية من تلك المؤسسات.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تمكنت من إلحاق خسائر فادحة بالمتمردين وتمشيط بعض المناطق المجاورة للعاصمة الخرطوم، كما حلت الحكومة السودانية جماعة الدعم السريع وإعلان أنها جماعة متمردة، واعتمد الجيش السوداني على الاستراتيجية المثالية لتقليل الخسائر وسط المدنيين والمرافق الحكومية والممتلكات الخاصة إلى الحد الأدنى.

وأوضح أن ما يحدث في السودان شيء داخلي وجهود الدول العربية الشقيقة مطلوبة لتهدئة الأحوال بالبلاد، ونطلب من اجتماع جامعة الدول العربية، تأكيد هذا الأمر والتوصية للسودانيين، لإنهاء التسوية فيما بينهم بعيدًا عن التدخلات الدولية، لأن المنظومة الدولية ستأخذ بتوصيات الجامعة في حال استمرار الأحداث الجارية في السودان.