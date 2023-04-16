محافظ الأقصر يكرم الأطفال الأيتام المتفوقين علميا وحفظة القرآن الكريم.. صور

شهد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، احتفالية جمعية الأورمان بيوم اليتيم لعام 2023 والتي أقيمت بديوان عام المحافظة، لتكريم الأطفال الأيتام المتفوقين علميا وحفظة القرآن الكريم، والأمهات المثاليات، وتقديم المساعدات للفتيات المقبلات على الزواج.

أقيمت الاحتفالية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، بحضور العميد إبراهيم كمال مدير فرع جمعية الأورمان بالأقصر، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وعدد من قيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والأورمان.

وسلم المحافظ خلال الاحتفالية، شهادات تقدير ومكافآت مالية لعدد 10 من الأطفال المتفوقين علميا وحفظة القرآن الكريم لتشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق، بالإضافة إلى تكريم عدد 5 أمهات مثاليات بشهادات تقدير ومكافآت مالية لهم، وتقديم مساعدات للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، كما تم توزيع ملابس عيد جديدة على الأطفال لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

وهنأ المحافظ الحاضرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وأعياد القيامة وشم النسيم، معربا عن سعادته بالتواجد بين أبنائه، والاحتفال بهم ومشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة، مؤكدا أن كفالة اليتيم ورعايته من المبادئ الأساسية التي حث عليها الدين الإسلامي وكافة الأديان السماوية، كما طالب العرائس الجدد بضرورة الحفاظ علي ميثاق الزواج والتعامل بالمعروف فيما بينهم

كما توجه محافظ الأقصر، برسالة تقدير ومحبة لأطفالنا الأيتام بمناسبة يوم اليتيم الذي يتم الاحتفال به خلال شهر أبريل من كل عام، مؤكدا أن الاهتمام بتلك الفئة الغالية على قلوبنا هو من أهم الأمور التي حث عليها الدين الإسلامي وكافة الشرائع السماوية السابقة، وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم والحنو عليهم، مؤكدا أنهم سيظلون دائما موضع رعاية وعناية واهتمام ويحظون بكل تقدير.

وفى نهاية الحفل أهدى مدير جمعية الأورمان، درع الجمعية للمحافظ تقديرا لدوره ومساهمته في تنمية العمل الخيري بالمحافظة، كما قدم محافظ الأقصر الشكر لمؤسسة الأورمان لما تقوم به من أعمال تنموية لدعم المجتمع.

وفي وقت سابق، كانت جمعية الأورمان قد أقامت حفل زفاف جماعي لعدد 5 عرائس من الفتيات اليتيمات و تسليم عدد (40) عروسة مبالغ نقدية وهدايا عينية، كما تم تكريم أمهات مثاليات على مستوي محافظة الأقصر وتوزيع مبالغ نقدية ل (5) منهم، وتكريم (10) من المتميزين رياضيا من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة وتكريم (10) من المتفوقين علمياً، وتكريم (10) من حفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلي توزيع شيكات بمبالغ نقدية لمساعدة الأسر، كما تم إعداد برنامج ترفيهي لأكثر من 300 طفل يتيم بإحدى المناطق الترفيهية بالأقصر، وتم توزيع وجبات لهم ومنحهم الألعاب والهدايا، كما تم توزيع ملابس جديدة على الأطفال الأيتام.

احتفالية عيد اليتيم (1)

احتفالية عيد اليتيم (1)

احتفالية عيد اليتيم (2)

احتفالية عيد اليتيم (2)

احتفالية عيد اليتيم (3)

احتفالية عيد اليتيم (3)

احتفالية عيد اليتيم (4)

احتفالية عيد اليتيم (4)

احتفالية عيد اليتيم (5)

احتفالية عيد اليتيم (5)

احتفالية عيد اليتيم (6)

احتفالية عيد اليتيم (6)

احتفالية عيد اليتيم (7)

احتفالية عيد اليتيم (7)

احتفالية عيد اليتيم (8)

احتفالية عيد اليتيم (8)

احتفالية عيد اليتيم (9)