وزير الرى يطمئن على بعثة الوزارة في السودان

أجرى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اتصالا هاتفيا ببعثة وزارة الرى المصرى بالسودان للاطمئنان على أحوال العاملين بالبعثة خاصة في المناطق التي شهدت توترات في دولة السودان الشقيقة، وذلك في إطار متابعة أحوال المصريين بدولة السودان.

وأكد أنه يتابع على مدار الساعة أوضاع أفراد البعثة بالسودان ، ويتم التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة للبعثة وللعاملين فيها .

كما أكد الدكتور سويلم على ضرورة الالتزام التام بالتنسيق مع السفارة المصرية بالسودان فيما يخص سلامة أعضاء البعثة وتوفير المؤن الأساسية وضرورة توخى أقصى درجات الحذر والحيطة والسلامة والابتعاد عن مناطق التوترات لحين استقرار الأوضاع في أقرب وقت بإذن الله .



وأعربت الوزارة عن خالص التمنيات بتحقيق الاستقرار والازدهار بدولة السودان الشقيقة .

