بالأسماء.. تفحم 4 جثث وإصابة 6 في حادث تصادم بطريق مرسى علم

لقي 4 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الأحد، وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم 3 سيارات نقل بطريق مرسى علم إدفو جنوب محافظة البحر الأحمر.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات نقل بطريق مرسى علم إدفو، اسفر عنه اصابة كل من ، محسن ادفاوى، ومحمد صالح، هاني حماد، حسن أحمد، عصام عادل، سيد عبد الله، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد.

على الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق الذي نتج عن تصادم 3 سيارات، مما أسفر عن تفحم 4 جثث وإصابة 6 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.