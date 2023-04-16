إيقاف مخرج القناة الخامسة بعد خطأ كتابة قداس عيد القيامة على بث صلاة التراويح

أصدرت نائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري، قرارًا بإيقاف مخرج القناة الخامسة عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيق معه في واقعة وضع استرابة خاطئة على شاشة القناة لفيديو أثناء إقامة صلاة التراويح مع كتابة عنوان يحمل قداس عيد القيامة للطائفة الإنجيلية تزامنا مع عيد القيامة المجيد.

يذكر أن رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا صورة من شاشة القناة الخامسة بالتليفزيون المصري أثناء بث قداس عيد القيامة المجيد حيث قام مسئولو البث بعرض فيديو أثناء إقامة صلاة التراويج بأحد المساجد على شاشة القناة الخامسة، مع وضع عنوان على الفيديو بشكل خاطئ وكتبوا: «قداس عيد القيامة المجيد للطائقة الإنجيلية».