وزيرة التضامن تشارك في الاحتفال بعيد القيامة

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم السبت الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وذلك من أجل مشاركة الطائفة الإنجيلية أفراحهم بعيد القيامة المجيد.

وقدمت القباج التهنئة إلى القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وأبدت سعادتها بالتواجد وسط الأخوة الإنجيليين متمنية لهم أعياد سعيدة تعود على مصر جميعها مسلمين وأقباط بالخير والسعادة.

ودقت أجراس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد.

فيما بدأ موكب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي إذ خرج من مقره يتقدمه الاساقفة والقساوسة وصولًا إلى الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.

حيث يشارك بالحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوب عن الأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

كما يشارك البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد.