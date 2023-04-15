دقلو: المعارك مع الجيش السوداني لن تنتهي إلا باستلام المقار العسكرية

أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، إن المعارك مع القوات المسلحة السودانية لن تنتهي إلا باستلام كافة المقار العسكرية، مشددا على أن الأحداث الجارية ستؤدي إلى حل سلمي.

وقال قائد قوات الدعم السريع السودانية،، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: بعد نشوب مواجهات مع الجيش السوداني في الخرطوم ومناطق أخرى، "لن يتوقف القتال إلا بعد استلام كل المقار العسكرية... والأحداث الجارية ستؤدي إلى حل سلمي وستنتهي بأقل الخسائر".

واعتبر دقلو أن "الجيش السوداني أعلن الحرب قبل أيام في اجتماع القيادة ولكننا أبدينا الموافقة على خفض التصعيد"، لافتا إلي أن المواجهات اندلعت "بعدما فوجئنا بقوات كبيرة اليوم تحاصر قواتنا في أرض المعسكرات وإغلاق الشوارع والكباري والجسور."

وأضاف أن قوات الدعم السريع "حاولت استلام المطارات لأن الجيش السوداني يحاول استهداف الدعم السريع من خلالها."