رئيس البرازيل: يجب على واشنطن وقف "تشجيع" الحرب في أوكرانيا

عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو لرئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال ختام زيارته، اليوم السبت، للصين، حيث قال الرئيس البرازيلي، إن الولايات المتحدة يجب أن توقِف "تشجيع الحرب" في أوكرانيا و"تبدأ الحديث عن السلام".

وقبل مغادرته إلى الإمارات العربية المتحدة، صرّح لولا للصحافة في بكين "على الولايات المتحدة أن توقِف تشجيع الحرب وأن تبدأ بالحديث عن السلام، ويجب أن يبدأ الاتحاد الأوروبّي بالحديث عن السلام".

وأضاف أن الأسرة الدولية يمكنها "إقناع" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن "السلام يصب في مصلحة العالم بأسره".

وأجرى لولا الذي عاد إلى السلطة في يناير بعد ولايتين رئاسيتين له من 2003 إلى 2010، زيارة استمرت يومين للصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شريكه التجاري الرئيسي. واستغل فرصة الزيارة للتأكيد على أن البرازيل "عادت" إلى الساحة الدولية وتأمل في لعب دور الوسيط في النزاع الدائر في أوكرانيا.