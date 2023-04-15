شاهد.. لحظة فتح باب كنيسة القيامة لدخول المسيحيون للاحتفال بسبت النور المقدس

ينقل موقع "البوابة نيوز" اللحظات الأولى من فتح باب كنيسة القيامة لدخول المسيحيون للاحتفال بيوم سبت النور، حيث تحتفل الكنائس المسيحية الارثوذكسية في الاراضي المقدسة مساء اليوم بهذا الحدث الفريد.



وفي سياق متصل، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم بيوم سبت النور الذي يسبق عيد القيامة المجيد بيوم، ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، صلوات القداس الإلهي بمناسبة عيد القيامة المجيد مساء اليوم من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في تمام الساعة السابعة مساءً.



ومن المقرر أن يشارك قداسة البابا في الصلوات عدد من الآباء الأساقفة والأباء الرهبان بجانب حضور كبير من الأباء الكهنة والقمامصة، بجانب مشاركة أعداد غفيرة من أقباط مصر من مختلف أنحاء البلاد، وبجانب ذلك من المقرر أن يحضر الصلوات للتهنئة عدد القيادات ونواب مجلسي الشعب والشيوخ، بجانب تواجد مندوبو الطوائف المسيحية الأخرى ومندوب الأزهر الشريف.



البوابة تنقل البث المباشر

وينقل موقع "البوابة نيوز" فاعليات البث المباشر مساء اليوم نقلاً عن التلفزيون المصري والقنوات الفضائية القبطية لتابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.