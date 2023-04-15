أسعار الدولار اليوم السبت 15 أبريل 2023

السبت 15/أبريل/2023 - 09:09 ص

استمر استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك نظرا لإجازة البنوك اليوم السبت، دون أي تغيير وعلي مدار أكثر من شهر.

وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار في البنوك الخاصة نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، بلوم، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول،الاسكندرية".

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

