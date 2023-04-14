دٌفن في مكة.. وفاة طبيب بالقليوبية عقب أداء مناسك العمرة

تحولت صفحات التواصل الاجتماعي، بمحافظة القليوبية، إلى سرادق عزاء، بعد نبأ وفاة الدكتور أحمد عبدالفتاح أبوستيت، ابن قرية كفر منصور في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، عقب صلاة القيام خلال أداء مناسك العمرة، وجرى دفنه بمكة المكرمة، حيث خيّم الحزن على أهالي بلدته، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الأخلاق وخدمة الجميع حتى أنهم كانوا يلقبونه بـ طبيب الغلابة.

وقال إلهامي شاهين شقيق زوجته، إن الطبيب الراحل كان متخصصا في أمراض الصدر، ولا يتأخر عن خدمة أهالي قريته، ولديه ولد وبنت وزوجته متوفاة منذ 12 عاما، مشيرًا إلى أن الله أكرمه بحسن الخاتمة وهو ما كان يتمناه طيلة حياته.

وتابع، أنه فور وصوله إلى السعودية توفي بأول يوم بعد أداء مناسك العمرة، وبعد أن كان قد أمّ المصلين المرافقين له بصلاة القيام، وعقب ذلك ردد الحمد لله.. الحمد لله كده تمام قوي، ثم خلد إلى سريره وأثناء إيقاظ المرافقين له لصلاة الفجر اكتشفوا وفاته، وجرى تشييع جنازته من الحرم المكي.

ونعى أهالى كفر منصور بطوخ بمحافظة القليوبية، الطبيب الراحل، داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.