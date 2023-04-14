الكاتب جمال رائف: مصر والإمارات علاقات نموذجية فى دعم العمل العربى المشترك

علق الكاتب الصحفي جمال رائف، على زيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر مؤخرًا، حيث قال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، إن مصر والإمارات تجمعهما علاقات استراتيجية تستند إلى أسس وقواعد صلبة.

وأضاف أن هناك تواصل دائمًا بين الدولتين لتطوير الأواصر ودعم العمل العربي المشترك، موضحًا أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل علاقات نموذجية في دعم العمل العربي المشترك.

وأكد أن القمة المصرية الإماراتية تنعكس إيجابيًا على الدول العربية، موضحا أن العلاقة بين الدولتين تشهد نموًا كبيرًا على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التنموي حتى الأمني والعسكري.

وأوضح أن المواقف المصرية الإماراتية بها تطابق كبير في دعم الأمن والسلام العالمي، خاصة في وقت الأزمات، مشيراً إلى أن هناك تواصل مستمرًا ودائمًا بين القاهرة وأبوظبي.