ارتفاع حصيلة وفيات فيروس ماربورج في غينيا الاستوائية إلى 11 حالة

ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس ماربورج في غينيا الاستوائية إلى 11 حالة وفاة حسب آخر تحديث للسلطات الصحية.



وقالت وزارة الصحة الغينية في تحديثها الأخير حول عدد الإصابات بالفيروس، إن 15 حالة جديدة تم تسجيلها، فيما تتابع السلطات 385 شخصًا كانوا على تواصل مع المصابين.

وسجلت الحالات الأولى من الفيروس في كيينتيم شرق البلاد وانتشر الفيروس حتى وصل إلى بيتا العاصمة الاقتصادية للبلاد حيث أعلن عن 9 إصابات.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية أن غينيا الاستوائية تواجه انتشارًا للفيروس غير مسبوق في وقت تحتاج فيه قدرات البلاد لمواجهة انتشار فيروس ماربورج للدعم.