تحرير 52 محضرا وإعدام 264 كيلو أغذية فاسدة بجنوب سيناء

شنت لجنة مكبرة من مشرفي ومفتشي الأغذية بمدن محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، جرى خلالها المرور على 40 منشأة مختلفة أسفرت عن تحرير 29 محضر نظافة و 23 محضر لعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية بإجمالي 52 محضر.

كما جرى إعدام 264 كجم و 61 لتر أغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى

هذا وتستمر حملات المرور على المنشآت المختلفة بكافة مدن المحافظة لضمان تقديم غذاء صحى وامن لكافة مواطني المحافظة والقادمين اليها خلال الأعياد المقبلة.

جاءت الحملة تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتكثيف حملات المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات فى ضوء الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك وأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد ، وبناءاً على تكليف الدكتور عبد التواب عريضة مدير المديرية وتحت اشراف الدكتور احمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى وتحت اشراف مصطفى خليل القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية.

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