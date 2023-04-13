أوكرانيا: مقتل مدنيين اثنين في قصف جوي روسي

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أن القوات الروسية قصفت الإقليم قبل قليل بالقنابل الجوية الموجهة؛ ما أسفر عن مقتل مدنيين إثنين في قرية زميفكا.

وقال القائد الأوكراني -في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية اليوم الخميس: "اليوم ضربت طائرات معادية أيضا قرية زميفكا في منطقة بريسلاف، وأصاب الروس مبنى مدرسة محلية بالقنابل الجوية الموجهة، وبحسب المعلومات الأولية، قتل شخصين وأصيب آخر".

وأضاف أن الروس قصفوا قرية ميكيلسكي في بلدة دارييفكا، وأصيب رجل يبلغ من العمر 52 عاما نقله الجيش الأوكراني إلى منشأة للرعاية الصحية في خيرسون في حالة متوسطة، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تقصف المنطقة بالقنابل الموجهة يوميا.

وبحسب ما ورد، شن الجيش الروسي 46 غارة على منطقة خيرسون خلال يوم أمس، حيث قصفت القوات الروسية مدينة خيرسون خمس مرات، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة إثنين.

وفي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوات الإنزال الروسية تدعم الوحدات المقاتلة على جميع الأجنحة في مدينة أرتيومفسك (باخموت)، كما تعمل على منع القوات الأوكرانية من نقل إمدادات إلى المدينة أو الانحساب منها.

بدوره، أكد مستشار القائم بأعمال "رئيس جمهورية دونيتسك" يان جاجين، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أن القوات الأوكرانية في أرتيومفسك (باخموت) شبه محاصرة وليس لديها أي إمكانية للتراجع.

وأضاف أنه تم طرد القوات الأوكرانية إلى الضواحي الغربية لمدينة أرتيومفسك فيما تدور معارك عنيفة هناك، مشيرا إلى أن كل الطرق فى هذا الاتجاه تقع تحت سيطرة القوات الروسية.

وقال جاجين إن محاولات نظام كييف إرسال الإمدادات لقواته المتواجدة في المدينة ستبوء بالفشل، مضيفا أن العدو ليست لديه خيارات سوى الاستسلام أو الموت.