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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس مجلس النواب اللبناني يبحث جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة الثلاثاء المقبل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
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ترأس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب اليوم بحضور نائب رئيس المجلس النيابي إلياس أبو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ومدير الإدارة المشتركة في المجلس نواف حمية.

تناول الاجتماع بحث جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب اللبناني التي دعا لها بري يوم الثلاثاء المقبل، حيث تم التركيز على ملف الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة الشهر المقبل.

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة التشريعية عددا من مشروعات القوانين المعجلة المتعلقة بقانون الشراء العام وأمور متعلقة بالشئون البلدية.

مجلس النواب اللبناني إلياس أبو صعب نبيه بري