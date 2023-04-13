محافظة الجيزة: غلق جزئي بطريق الواحات لتوصيل خط صرف مياه الأمطار

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال حفر لتوصيل خط صرف مياه الأمطار بطريق الواحات تحديدًا أمام محطة وقود شيل أوت الكائنة بجوار مدينة حدائق الأهرام بالإتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة ٦ أكتوبر.

لذا يستلزم الأمر إجراء غلق جزئى بطريق الواحات تحديداً بالموقع والإتجاه المشار اليه وذلك لمدة (يومان) إبتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 14/4/2023 وحتى صباح يوم السبت الموافق ١٥/٤/۲۰۲۳ على أن تكون الأعمال من الساعة ١٢ صباحاً حتى الساعة ٥ صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

وتشير محافظة الجيزة ان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.