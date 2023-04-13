الخارجية الفلسطينية ترفض وتدين هجوم منظمة إسرائيلية على المقررة الخاصة للأمم المتحدة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأربعاء، الهجوم الممنهج للمؤسسات الاسرائيلية وأتباعها، الذي تشنه على المقررة الخاصة المستقلة لحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز.

وأشارت الخارجية في بيان رسمي لها جاء فيه :"أن الخارجية تعبر عن دعمها ودعم الشعب الفلسطيني وقيادته، وكل قيادات العالم وشعوبها الحرة، لعمل المقررين الخاصين، وعلى رأسهم المقررة فرانشيسكا البانيز، ودعم كل من ينحاز للقانون الدولي ومبادئه".

وشددت الخارجية على أن هجوم المؤسسات الاسرائيلية هو لإسكات الجهات الاممية المستقلة عن طرح مواقفها القائمة على القانون الدولي، والمبادئ والمثل الدولية، التي تتعارض بطبيعة الحال مع ما ترتكبه اسرائيل ومسؤولوها من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين دول المجتمع الدولي، والامين العام للامم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الانسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بإدانة ورفض الهجوم على المقررة الخاصة لحقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والخروج علنا لإدانة هذا العمل، وجلب المتواطئين الى العدالة الدولية.