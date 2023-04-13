إسلام عفيفي: يجب على الإعلام استثمار الحوار الوطني في طرح كل وجهات النظر على الرأي العام

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إنه يجب على الإعلام استثمار الحوار الوطني في طرح كل وجهات النظر على الرأي العام المصري، حتى نصل لتوافق مجتمعي على أجندة أولويات المجتمع.

وتابع خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، ردا على أسئلة طلبة إعلام القاهرة، نحن بحاجة مثلا لطرح كل الأفكار الاقتصادية على الخبراء والاستماع لهم، فالاقتصاد يحتاج لمناقشة مستمرة لأنه خاضع لتطورات مستمرة حسب المستجدات الدولية.

وأضاف أن هناك إجماع بين المصريين على الحفاظ على استقرار المجتمع وعدم انتشار الإرهاب مرة أخرى في الوقت الذي يبني فيه المجتمع حياة سياسية جديدة وقوية، وهذان المساران يجب أن يكونا حاضرين دائما.

وذكر أن مؤسسة معنية بتعزيز النظم الديمقراطية أجرت بحثا على 256 دولة حول العالم بشأن الانتخابات، فوجدت أن 55% منها لديها إدارة مستقلة للانتخابات، و36% لديها إدارة حكومية للانتخابات، و5 % لديها إدارة مختلطة، فمصر تسبق بخطوتين، فلديها إشراف قضائي على الانتخابات، ولديها هيئة للإشراف على الانتخابات.