"الإيسيسكو" تعقد ندوة بعنوان "أمهات المؤمنين"

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو " بمقرها بالرباط أمس، ندوة تحت عنوان " أمهات المؤمنين "، بمشاركة عدد من الباحثات والمتخصصات في هذا المجال.

وبين المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، أن الهدف من الندوة التعريف بصفات وأدوار زوجات النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - في تبليغ هدي الرسالة المحمدية، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والباحثات في السيرة النبوية، مؤكداً إن الكلام عن أمهات المؤمنين اللواتي صدح في بيوتهن الهدى وتنزّلت سور الكتاب الأكرم من بيوتهن شرفاً، حيث سطعت من حجراتهن شرائع الإسلام، وساهمن في إعلاء كلمة التوحيد وأصبحن قدوة يحتذى بهن.

من جهته تحدث الباحثات والمتخصصات خلال فقرات الندوة، عن الأدوار الكبرى التي قامت بها أم المؤمنين السيدة خديجة -رضي الله عنها- أولى زوجات الرسول -صلى الله عليه وسلم- في مؤازرته وشد عضده، حيث وجد فيها السند القوي لما نزل عليه الوحي.