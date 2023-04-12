قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه لا يجب اختزال كيان النادي المصري في مشروع استثماري.

محافظ بورسعيد: لا يجب اختزال كيان النادي المصري في مشروع استثماري

وأضاف، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، أن النادي المصري كيان يعيش بداخلنا وليس كيان طوب ولا يختزل في مشروع استثماري، والأهم للنادي المصري هو نادي وملعب ومجلس وفريق وجماهير.

وأكد، أنه يعمل مع كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، على إحداث تكامل في الرؤى، والدولة المصرية هي من تقيم استاد النادي المصري بتكلفة تتعدى مليار جنيه منهم 260 مليون جنيه من الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد مقسمة على 18 شهر.

وأختتم حديثه:"النادي المصري أكبر من أي حد ولا يصح أن نختزل النادي المصري في مشروع استثماري، والمحافظة تدعم المصري بملايين بجانب المساهمة في إنشاء النادي، وبخصوص توفير الموارد الثابتة نعمل على ذلك وحريصين عليه وفعلنا الكثير على أرض الواقع ومنه تخصيص أرض لإنشاء نادي اجتماعي للنادي المصري، ونهدف جميعا لاستقرار النادي".