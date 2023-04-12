الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الداخلية وسيراميكا

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من لقاء فريق الداخلية أمام نظيره سيراميكا من المباراة التي تجمع الفريقين، حاليا على ملعب بتروسبوت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ودخل فريق الداخلية تحت قيادة علاء عبد العال بتشكيل يتكون من: حارس المرمى: عماد السيد، الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد نجيب - أحمد سيد عبد النبي - عبد العزيز السيد، وفي الوسط: سمير فكري - أحمد عادل عبد الرسول - علي الزاهدي - ألان كامبادي - محمود طلعت، وفي الهجوم: مصطفى فوزي.



ويحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 9 مباريات، سجل لاعبو الداخلية 18 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثاني عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 28 نقطة.