روستيخ الروسية: العقوبات الغربية لن تؤثر على إنتاجنا من صواريخ الفضاء

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا لن تؤثر على إنتاج صواريخ الفضاء لدينا، مشيرة إلى أننا نعمل على إنتاج معدات جديدة لصناعة صواريخ "أنجارا" الفضائية.

وقالت المؤسسة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن شركة "تكنولوجيا" التابعة للمؤسسة مستعدة لزيادة إنتاج المعدات اللازمة لصناعة صواريخ "أنجارا" الفضائية بمختلف نماذجها، كما أن الشركة لديها كل ما هو ضروري لتغطية احتياجات صناعة الفضاء في روسيا، واحتياجات صناعة النماذج الجديدة من صواريخ أنجارا".

وأضافت المؤسسة:"أن الشركة تعمل على تطوير تقنيات جديدة من شأنها تحسين خصائص المواد والمركبات التي تدخل في صناعة الفضاء وصناعة المركبات الفضائية الجديدة، مشددة على أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا لن تؤثر على إنتاج صواريخ الفضاء لدينا، فنحن ننتج الصواريخ من مواد ومعدات مطورة محليا".

وتمتلك شركة "تكنولوجيا" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية خبرة كبيرة في مجال صناعات الفضاء، فمنذ تسعينيات القرن الماضي كانت قد بدأت بتطوير وتحسين المعدات اللازمة لصواريخ Proton-M الفضائية.

وتمتلك روسيا عدة أنواع من صواريخ "أنغارا" الفضائية، وكانت قد أطلقت عام 2014 إلى مدارات الأرض صاروخا من نوع Angara-A5 من قاعدة "بليسِتسك" الفضائية، وحمل الصاروخ حينها نموذجا لقمر صناعي وصل وزنه إلى 2.04 طن، وعام 2020 أطلقت صاروخا آخر من هذا النوع من القاعدة نفسها أيضا.