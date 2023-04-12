تداول 22 سفينة في ميناء دمياط رغم هطول أمطار غزيرة

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة بينما غادر عدد 11 سفينة، ورغم هطول أمطار غزيرة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22815 طن، تشمل: 10880 طن يوريا صب و226 طن يوريا معبأ و 619 طن صويا و 501 طن بودرة طفلة معبأ و 766 طن ملح معبأ و 1450 طن مولاس و 3073 طن كلينكر و 5300 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17547 طن تشمل : 649 طن خردة و 1110 طن عدس و 273 طن بسلة و 2800 طن فول و 5000 طن ذرة و 3804 طن قمح و 3500 طن صويا و 250 طن خشب زان و 498 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 161 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 520 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 51 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4591 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 158809 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 131812 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2517 طن قمح متجهين إلى شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5149 شاحنة .

وقال اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط ،ان ميناء دمياط يؤكد مزاياه التنافسية بتفريغ وشحن بضائع عامة ونقلها عبر نهر النيل،في اطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير ،وزير النقل ، بتعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة المتوفرة بميناء دمياط وعلى رأسها النقل النهري ، واستكمالاً للتنسيق التام والمستمر بين هيئة ميناء دمياط وشركة النيل الوطنية للنقل النهري.