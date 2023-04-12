الأهلي يحتفل بعيد ميلاد مؤمن زكريا

هنأ النادي الأهلي نجمه السابق مؤمن زكريا بعيد ميلاده الـ 35، حيث يحتفل مؤمن زكريا بعيد ميلاده فهو من مواليد 12 أبريل من العام 1988 بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.

حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على الاحتفال بعيد ميلاد مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر “فيس بوك” صورة لمؤمن زكريا وعلق عليها قائلًا: نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا مؤمن زكريا نتمنى لك عيد ميلاد سعيد.

وحقق مؤمن زكريا عدد كبير من البطولات مع الأهلي حيث توج ببطولة الدوري الممتاز 3 مرات إلى جانب لقب لكأس مصر ولقب للسوبر المحلي.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر هو التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث وسريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم، ومع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم سيطرته على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى النطق.

وتعرض مؤمن زكريا للإصابة على مستوى المخ تسببت في إبعاده عن الملاعب نهاية عام 2108 الأمر الذي جعل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يقرر صرف قيمة عقده بالكامل خالصة من الضرائب بالإضافة إلى تحمل نفقات علاجه بالولايات المتحدة الأمريكية.