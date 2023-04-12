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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهود مكثفة لرفع آثار الأمطار في بورسعيد.. صور

جهود الأحياء
جهود الأحياء
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن تواصل الجهود المكثفة للأحياء ومدينة بورفؤاد وانتشار فرق الأحياء الميدانية للتعامل السريع مع آثار مياه الأمطار بالشوارع تزامناً مع موجة الطقس غير المستقرة.

وأكد انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء على مدار 24 ساعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع آثار التقلبات الناتجة عن الطقس.

وأشار اللواء عادل الغضبان، إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد قامت برفع آثار المياه فور سقوط الأمطار بجميع أحياء بورسعيد، وأن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن.

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