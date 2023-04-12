الرئيس الصومالي يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

استقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أمس الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والذي وصل صباح اليوم إلى مقديشو في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وخطط وأولويات الحكومة الصومالية والعقبات التي تواجه المجال الإنساني في البلاد، بالإضافة إلى أنشطة المنظمات التابعة للأمم المتحدة العاملة في الصومال من أجل ضمان تعافي الصومال.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس حسن شيخ محمود إلى "دعم دولي كبير" للدولة الواقعة في شرق أفريقيا والتي تواجه أسوأ موجة جفاف منذ عقود.