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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الصومالي يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

الرئيس الصومالي حسن
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
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استقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أمس الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والذي وصل صباح اليوم إلى مقديشو في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وخطط وأولويات الحكومة الصومالية والعقبات التي تواجه المجال الإنساني في البلاد، بالإضافة إلى أنشطة المنظمات التابعة للأمم المتحدة العاملة في الصومال من أجل ضمان تعافي الصومال.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس حسن شيخ محمود إلى "دعم دولي كبير" للدولة الواقعة في شرق أفريقيا والتي تواجه أسوأ موجة جفاف منذ عقود.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحث العلاقات