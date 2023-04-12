الشتاء يعود من جديد ليلقي تحية الوداع على المصريين.. رياح باردة على معظم أنحاء الجمهورية.. وأمطار على المناطق الشمالية.. وخبراء: الإسكندرية والبحيرة الأكثر تأثرا بموجة الأمطار وسيول على سيناء

يبدو أن فصل الشتاء لن يذهب دون أن يلقي تحية الوداع على المصريين، ففي هذه الأحيان يشعر المواطنون ببرودة الطقس بعد أن هبت رياح باردة على معظم أنحاء الجمهورية، وهو ما حذر منه خبراء هيئة الأرصاد الجوية الذين أكدوا أن أمطار متوسطة ورعدية سوف تتساقط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتمتد خفيفة ليلا الي مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الاحمر ومدن القناة علي فترات متقطعة.

كما تشهد مصر خلال الساعات المقبلة نشاط للرياح الباردة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة، حيث يسود طقس مائل للدفىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلي السواحل الشمالية، ودافىء علي شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار علي جنوب الصعيد وطقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للبرودة علي جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغري 13، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 25 والصغري 15، وعلى جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 18 درجة.

أمطار على الإسكندرية

وخلال الساعات الماضية، شهدت محافظة الاسكندرية، سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مختلف مناطق المحافظة، حيث بدأت الأمطار تتساقط من ظهر اليوم وزادت غزارتها إلي متوسطة في السادسة مساء علي بعض المناطق، ووصلت لغزيرة في المساء وهو ما أدى إلى الدفع بـ ١٥٠ سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات وتخفيض مناسيب بيارات المحطات على مدار الساعة.

ومن المتوقع ان تشهد محافظة الاسكندرية خلال فترة الليل امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا على أن تزيد شدتها مع الساعات الاولى ليوم غدا الاربعاء، لتكون متوسطة تغزر وتكون رعدية احيانا قد تكون مصحوبة بتساقط حبات البرد وخاصة شمال وغرب المحافظة على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح وسرعة الرياح من 50-60 كم / ساعة وارتفاع الموج 2.5-3 أمتار.

وفي البحيرة، تعرضت مدن وقري المحافظة لموجة من الطقس السيئ المصحوب بسقوط أمطار غزيرة تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس على محافظات الوجه البحري والدلتا.

سيول على سيناء

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتأثر معظم المحافظات برياح باردة بسبب الكتل الهوائية الباردة القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط بالإضافة إلى منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا.

وأضافت غانم أنه اعتبارا من مساء اليوم سيكون هناك انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة، سوف يستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، متابعة أن اليوم كان هناك حالة من سقوط الأمطار متفاوتة الشدة والتي أدت إلى حدوث سيول في الطرق المؤدية من وإلى سيناء.

وكشفت "غانم" عن خريطة المناطق الأكثر تعرضا لسقوط الأمطار والتي جاء على رأسها محافظات مطروح والإسكندرية وسوف تمتد الأمطار إلى القاهرة بداية من مساء الثلاثاء.

أما الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فقال إن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتساقط الأمطار حتى يوم الأربعاء المقبل على مناطق متفرقة، وستكون الأمطار ما بين خفيفة لمتوسطة وأحيانًا رعدية في بعض المناطق خاصة في سيناء وخليج السويس والعقبة.

وأكد "القياتي" خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن حالة عدم الاستقرار في الطقس وسقوط الأمطار ستستمر حتى يوم الأربعاء المقبل على مناطق متفرقة، وستكون الأمطار ما بين خفيفة لمتوسطة وأحيانًا رعدية في بعض المناطق خاصة في سيناء وخليج السويس والعقبة.