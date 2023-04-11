وكيل صحة دمياط يتفقد وحدة قسم ثان قبل تطبيق الميكنة

زار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اليوم الثلاثاء ، قسم ثان تمهيدا لتطبيق تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال جولته بمحافظة دمياط بالإسراع في إنهاء مشروع ميكنة مركز طب الأسرة بحي ثانِ، محافظة دمياط ليكون النموذج المميكن المعتمد لباقي مراكز ووحدات طب الأسرة.

وتفقد الإستقبال وعيادات طب الأسرة ومكاتب الصحة والتطعيمات والمبادرات الصحية في إطار تجهيز المركز لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات الجمهورية ضمن المرحلة الأولي .

وأكد وكيل وزارة الصحة على توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية .

كشفت مديرية الصحة بدمياط عن نتائج القافلة الطبية بعزبة البنك بمركز كفر سعد، وذلك ضمن خطة شهر إبريل لعام 2022.

ويأتى ذلك ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تتضمن كافة التخصصات الطبية و معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن قافلة عزبة البنك ، تردد عليها 1321 مواطن، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل 59 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضاً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد13 حالة ، هذا إلى جانب إجراء 272 تحليل معملى و فحص 38 حالة بالأشعة و 9 حالات أخرى بالسونار..



