حياة كريمة تطلق حملة "تحدى الخير" بمشاركة عدد من الفنانين ورجال الأعمال

حققت حملة "تحدى الخير" التي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" تحت شعار "في رمضان الخير خيرين"، نجاح كبير عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف تشجيع رجال الأعمال والفنانين على الانضمام لتحدي الخير بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، واحتفالًا بيوم اليتيم، من أجل إسعاد الأطفال الأيتام وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

وقام عدد كبير من الفنانين ورجال الأعمال بإعلان استجابتهم للحملة والمشاركة مع المؤسسة في تحدي الخير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بتقديم الدعم للأطفال في مجال التعليم أو الرياضة، أو تنظيم زيارات لدور الأيتام التابعة لمسقط رأسهم، بالإضافة إلى توزيع مساعدات غذائية وهدايا للأطفال الأيتام، وغيرها من المساعدات الأخرى.

وفي السياق ذاته عززت المؤسسة من خلال مقراتها في كافة المحافظات و متطوعيها، وقامت بتجهيز احتفالات للأيتام و توزيع هدايا ومساعدات غذائية عليهم، فضلًا عن تنفيذ أنشطة ترفيهية وثقافية من أجل إسعادهم.

الجدير بالذكر أن بداية انطلاق الحملة كانت من محافظة بني سويف، بالتعاون مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أبو هشيمة الخير" للاحتفال بالأطفال الأيتام وإدخال السرور على قلوبهم والإفطار معهم.